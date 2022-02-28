Канат Шукунев. Фото: gov.kz

Канат Шукунев освобожден от должности заместителя управляющего делами президента РК, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Шукунев Канат Бейбитович освобожден от должности заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан", - говорится на сайте.

Родился 17 августа 1981 года в городе Целиноград.

В 2002 году окончил Казахскую Академию труда и социальных отношений по специальности юриспруденция, в 2004 году - университет "Туран-Астана" по специальности финансы, в 2017 году – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности мастер делового администрирования.

Работал в системе управления делами президента Казахстана с 2004 по 2008 год.

С 2008 по 2013 - заведующий сектором, заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей управления делами президента.

В течение четырех лет был заведующим отделом официальных мероприятий и внешних связей в управления делами президента.

В 2017-2018 годах - руководитель аппарата акима Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1958463-kanat-shukunev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-zamestitelya-upravlyayuschego-delami-prezidenta-rk/