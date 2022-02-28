Канат Шукунев освобожден от должности заместителя управляющего делами президента
Канат Шукунев освобожден от должности заместителя управляющего делами президента РК, сообщается на официальном сайте Акорды.
"Распоряжением главы государства Шукунев Канат Бейбитович освобожден от должности заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан", - говорится на сайте.
Родился 17 августа 1981 года в городе Целиноград.
В 2002 году окончил Казахскую Академию труда и социальных отношений по специальности юриспруденция, в 2004 году - университет "Туран-Астана" по специальности финансы, в 2017 году – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности мастер делового администрирования.
Работал в системе управления делами президента Казахстана с 2004 по 2008 год.
С 2008 по 2013 - заведующий сектором, заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей управления делами президента.
В течение четырех лет был заведующим отделом официальных мероприятий и внешних связей в управления делами президента.
В 2017-2018 годах - руководитель аппарата акима Акмолинской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1958463-kanat-shukunev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-zamestitelya-upravlyayuschego-delami-prezidenta-rk/