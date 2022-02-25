Токаев произвел кадровые перестановки в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства произвел кадровые перестановки в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Абдрахманов Нурлан Алмасович назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, он освобожден от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Кизатов Олжас Толегенович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка", - говорится в сообщении.

Вместе с тем распоряжением главы государства Олег Смоляков освобожден от должности первого заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1957898-tokaev-proizvel-kadrovye-perestanovki-v-agentstve-po-regulirovaniyu-i-razvitiyu-finansovogo-rynka/