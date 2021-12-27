Айдос Сакенов. Фото: primeminister.kz

Айдос Сакенов назначен председателем комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта РК, сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

"Приказом министра культуры и спорта РК Сакенов Айдос Мерекеевич назначен на должность председателя комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Айдос Сакенов родился в 1987 году в Усть-Каменогорске. Окончил Евразийский Национальный университет им. Л. Гумилева, Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л. Гончарова, Академию госуправления при Президенте РК, Университет Лидса.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в должности и. о. эксперта управления эксплуатации комитета автомобильных дорог министерства транспорта и коммуникаций РК.

С 2009 по 2014 занимал различные должности в структуре министерства транспорта и коммуникаций РК. В в течение двух последующих лет был экспертом в комитете автомобильных дорог министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2016 по 2018 занимал должность руководителя отдела по поддержке и развитию частного предпринимательства Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы.

В 2018-2020 годах — заместитель руководителя управления предпринимательства и торговли Павлодарской области.

С мая 2020 года по настоящее время являлся заместителем председателя комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1948676-aydos-sakenov-naznachen-predsedatelem-komiteta-industrii-turizma/