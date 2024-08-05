Крипторынок падает из-за того, что инвесторы распродают активы

Рынок криптовалют резко упал, поскольку инвесторы продолжают распродавать высокорисковые активы из-за слабых отчетов технологических компаний, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По данным CoinGecko, из-за падения биткоина на 11% в воскресенье и падения ether на 21% общая стоимость криптовалют упала примерно на 270 млрд долларов.

Распродажа на рынке криптовалют совпала с падением акций на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Японский индекс Nikkei 225 упал на 7%, продолжив потери, начавшиеся на прошлой неделе после того, как Банк Японии объявил о повышении базовой процентной ставки до самого высокого уровня за 16 лет.

В США индекс Nasdaq на прошлой неделе упал на 3,4%, завершив худший трехнедельный период с сентября 2022 года, когда рынок находился в состоянии свободного падения.

Падение акций на прошлой неделе было частично связано с тем, что инвесторы остались недовольны отчетами компаний о доходах за второй квартал 2024 года. Кроме того, в этот период также наблюдался высокий уровень безработицы и спад в производственном секторе.

При этом Федеральная резервная система США решила сохранить свою базовую ставку на прежнем уровне. Чиновники также заявили, что не будут снижать ставку в сентябре, и многие эксперты рынка заложили данный фактор в свой прогноз, поскольку более низкие процентные ставки, как правило, коррелируют с лучшими показателями для рискованных активов.

Инвесторы также ожидают отчетов за второй квартал от компаний Китая, а также решения центробанков Индии и Австралии по поводу процентной ставки. Все это может изменить ситуацию на рынке криптовалюты на этой неделе.