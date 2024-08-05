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Крипторынок падает из-за того, что инвесторы распродают активы

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Монета биткоина исчезает
Биткоин. Иллюстративное фото: pixabay.com

Рынок криптовалют резко упал, поскольку инвесторы продолжают распродавать высокорисковые активы из-за слабых отчетов технологических компаний, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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По данным CoinGecko, из-за падения биткоина на 11% в воскресенье и падения ether на 21% общая стоимость криптовалют упала примерно на 270 млрд долларов.

Распродажа на рынке криптовалют совпала с падением акций на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Японский индекс Nikkei 225 упал на 7%, продолжив потери, начавшиеся на прошлой неделе после того, как Банк Японии объявил о повышении базовой процентной ставки до самого высокого уровня за 16 лет.

В США индекс Nasdaq на прошлой неделе упал на 3,4%, завершив худший трехнедельный период с сентября 2022 года, когда рынок находился в состоянии свободного падения.

Падение акций на прошлой неделе было частично связано с тем, что инвесторы остались недовольны отчетами компаний о доходах за второй квартал 2024 года. Кроме того, в этот период также наблюдался высокий уровень безработицы и спад в производственном секторе.

При этом Федеральная резервная система США решила сохранить свою базовую ставку на прежнем уровне. Чиновники также заявили, что не будут снижать ставку в сентябре, и многие эксперты рынка заложили данный фактор в свой прогноз, поскольку более низкие процентные ставки, как правило, коррелируют с лучшими показателями для рискованных активов.

Инвесторы также ожидают отчетов за второй квартал от компаний Китая, а также решения центробанков Индии и Австралии по поводу процентной ставки. Все это может изменить ситуацию на рынке криптовалюты на этой неделе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2144550-kriptorynok-padaet-iz-za-togo-chto-investory-rasprodayut-aktivy/

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