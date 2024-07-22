Как выход Байдена из предвыборной гонки повлиял на фондовые рынки, рассказали эксперты

Доллар упал в цене, а казначейские облигации выросли после того, как Джо Байден объявил о выходе из гонки за пост президента Соединенных Штатов, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Объявление действующего президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки и заявление о поддержке вице-президента Камалы Харрис в качестве нового кандидата от Демократической партии вызвали колебания на фондовом рынке.

Доходность 10-летних государственных облигаций Китая упала почти на 2 базисных пункта. Фьючерсы на эталонные облигации того же срока выросли до рекордного значения.

Стоимость акций компаний из других стран (от Японии до Австралии) также снизилась, на что повлияло ослабление технологического сектора. При этом фьючерсы на американские акции немного выросли.

Инвесторы неделями размышляли о том, что победа Дональда Трампа на ноябрьских выборах выглядит более вероятной после слабого выступления Джо Байдена на дебатах, но ставки на победу Трампа ускорились на прошлой неделе после покушения на кандидата от Республиканской партии.

Вопрос для инвесторов заключается в том, стоит ли продолжать начатые сделки теперь, когда Байден отказался от участия в предвыборной гонке.

"Под пристальным вниманием будут находиться акции азиатских компаний. События в США могут ударить по азиатским акциям сильнее, чем события прошлой недели, связанные с покушением на Трампа, поскольку инвесторы пересматривают свои позиции в текущем политическом контексте", — сказал Хебе Чен, аналитик IG Markets.