Биткоин резко вырос в цене после покушения на Дональда Трампа

Биткоин резко вырос на этой неделе, поскольку трейдеры увеличили ставки на победу Дональда Трампа на президентских выборах, которые пройдут в ноябре, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Цена биткоина выросла более чем на 10%, до 63 595 долларов, самого высокого уровня за последние две недели. Это случилось после того, как Дональд Трамп был ранен в ухо на предвыборном митинге в Пенсильвании. Неизвестный выстрелил в кандидата от Республиканской партии прямо на глазах у потенциальных избирателей.

После этого аналитики стали говорить, что его шансы на победу на выборах повысились. Трамп имеет репутацию политика, поддерживающего криптовалютную индустрию. Так, он принимал руководителей отрасли в своей частной резиденции в Мар-а-Лаго и выражал энтузиазм по поводу майнинга биткоинов на территории США.

Предвыборный штаб Трампа также принимал платежи в криптовалюте, что стало первым случаем для крупной политической партии США. Это вселило надежду в представителей отрасли, что в случае победы правительство Трампа не будет придерживаться жестких мер регулирования в отношении криптоотрасли в отличие от команды Байдена.

"Вероятность победы Дональда Трампа значительно возросла", — сказал Гжегож Дрождж, аналитик рынка валютной компании Conotoxia, добавив, что президентство Трампа положительно повлияет на криптоотрасль.