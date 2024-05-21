Криптовалюта Ether показала самый большой рост с ноября 2022 года

Цены на криптовалюту Ether выросли на фоне возможного одобрения важного документа от правительства США, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Ether вырос почти на 14% на торгах в США, что является самым резким ростом с ноября 2022 года. После начала торгов на азиатской бирже токен достиг уровня 3666 долларов. Биткоин также продемонстрировал рост, достигнув в какой-то момент 72 тысяч долларов, несмотря на рекордный пик в середине марта — почти 74 тысячи долларов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) связалась как минимум с одной биржей и одним потенциальным эмитентом спотовых ETF для обновления соответствующих документов 19b-4, сообщили источники Bloomberg. Это событие свидетельствует о возможном повышении шансов на одобрение данных документов со стороны SEC. Хотя это представляет собой неожиданный сдвиг, нет уверенности, что Комиссия обязательно одобрит обновление документов.

Форма SEC 19b-4 играет важную роль в оптимизации торговой отчетности. Саморегулируемые организации (SRO) должны подавать эту форму в SEC, когда они предлагают изменения в своих правилах. Этот документ имеет решающее значение для обеспечения прозрачности и защиты инвесторов в отрасли ценных бумаг.