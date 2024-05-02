Крупнейшее IPO 2024 года состоялось на рынке туристических услуг

Эксперты заявили, что крупнейшее IPO 2024 года произошло не на технологическом рынке, а на рынке туристических услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

C начала 2024 года случилось сразу несколько успешных технологических IPO: Reddit, AI-стартап Astera Labs, приложение для поощрения потребителей Ibotta, поддерживаемый Microsoft Rubrik. Но самое крупное IPO, запланированное на 2024 год, произошло за пределами Кремниевой долины.

Viking, круизная компания класса люкс, привлекла 1,5 млрд долларов в ходе первичного публичного размещения акций, которое случилось 1 мая. Цена IPO компании Viking оценивается более чем в 10 млрд долларов, что уступает только Carnival и Royal Caribbean, двум крупнейшим операторам круизной индустрии. Цена акций Viking выросла примерно на 10% после IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Компания, базирующаяся на Бермудских островах, была основана в 1999 году и насчитывает 10 тысяч сотрудников по всему миру. Круизы по США, Ближнему Востоку и Европе стоят от 2000 до 16 тысяч долларов, а 92 судна Viking используют фирменный скандинавский дизайн, чтобы дать гостям ощущение комфорта и значимости, говорится в заявлении компании, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Однако по состоянию на 31 декабря компания имела долг в размере 5,4 млрд долларов и только 1,5 млрд долларов наличными. Также компания сообщила об убытке почти в 2 млрд долларов за 2023 календарный год.