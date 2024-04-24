Эксперты заявили, что трейдеры из Китая повлияли на рост цен на золото

Эксперты заявили, что действия трейдеров из Китая ускорили рост цен на золото до рекордного уровня в апреле 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Позиции по золоту, удерживаемые трейдерами на Шанхайской фьючерсной бирже, выросли до 295 233 контрактов, что эквивалентно 295 тоннам золота. Это означает рост почти на 50% с конца сентября, когда на Ближнем Востоке обострилась геополитическая напряженность. В последний раз рекорд в 324 857 контрактов был достигнут в 2015 году.

Объемы золота на SHFE выросли более чем в пять раз по сравнению со средним показателем прошлого года и составили 1,3 млн лотов в пиковый день торгов на прошлой неделе. По мнению аналитиков, именно это объясняет рекордный рост цен на золото до уровня выше 2400 долларов за унцию.

Аналитики FT отмечают, что данная ситуация подчеркивает влияние азиатских трейдеров на мировой рынок драгоценных металлов. По их словам, в ближайшие годы влияние аналитиков из Азии может стать намного сильнее, чем влияние их западных коллег.