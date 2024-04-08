Капитализация крипторынка превысит 5 трлн долларов к концу 2024 года, заявил гендиректор Ripple

Гендиректор блокчейн-стартапа Ripple Брэд Гарлингхаус заявил, что к концу 2024 года совокупная рыночная капитализация рынка криптовалют превысит 5 трлн долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Брэд Гарлингхаус из Ripple заявил, что капитализация криптовалютного рынка вырастет вдвое. По его словам, на это повлияют макроэкономические факторы, включая появление первого в США спотового биржевого фонда биткоинов (ETF) и предстоящий халвинг биткоинов.

"Я работаю в отрасли уже долгое время и видел развитие различных тенденций. В этот раз я настроен очень оптимистично. Я думаю, что макроэкономические тенденции, например, появление ETF, может привлечь на крипторынок институциональные деньги", — сказал Гарлингхаус.

Первые спотовые биткоин-ETF в США были одобрены 10 января Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Они торгуются на фондовых биржах США и позволяют учреждениям и розничным инвесторам получать доступ к биткоинам, не владея напрямую базовым активом.

Халвинг биткоинов — это техническое событие, которое происходит примерно каждые четыре года. Он вдвое уменьшает общую награду за майнинг биткоинов, для которого используются мощные компьютеры.

Общая капитализация рынка криптовалют по состоянию на 4 апреля составляла примерно 2,6 трлн долларов. Если рынок удвоится, это будет означать, что общая капитализация рынка криптовалют составит 5,2 трлн долларов. Биткоин вырос более чем на 140% за последние 12 месяцев.