Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Капитализация крипторынка превысит 5 трлн долларов к концу 2024 года, заявил гендиректор Ripple

Опубликовано:

Биткоин и доллары
Биткоин. Иллюстративное фото: pexels.com

Гендиректор блокчейн-стартапа Ripple Брэд Гарлингхаус заявил, что к концу 2024 года совокупная рыночная капитализация рынка криптовалют превысит 5 трлн долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Брэд Гарлингхаус из Ripple заявил, что капитализация криптовалютного рынка вырастет вдвое. По его словам, на это повлияют макроэкономические факторы, включая появление первого в США спотового биржевого фонда биткоинов (ETF) и предстоящий халвинг биткоинов.

"Я работаю в отрасли уже долгое время и видел развитие различных тенденций. В этот раз я настроен очень оптимистично. Я думаю, что макроэкономические тенденции, например, появление ETF, может привлечь на крипторынок институциональные деньги", — сказал Гарлингхаус.

Первые спотовые биткоин-ETF в США были одобрены 10 января Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Они торгуются на фондовых биржах США и позволяют учреждениям и розничным инвесторам получать доступ к биткоинам, не владея напрямую базовым активом.

Халвинг биткоинов — это техническое событие, которое происходит примерно каждые четыре года. Он вдвое уменьшает общую награду за майнинг биткоинов, для которого используются мощные компьютеры.

Общая капитализация рынка криптовалют по состоянию на 4 апреля составляла примерно 2,6 трлн долларов. Если рынок удвоится, это будет означать, что общая капитализация рынка криптовалют составит 5,2 трлн долларов. Биткоин вырос более чем на 140% за последние 12 месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2080715-kapitalizatsiya-kriptorynka-prevysit-5-trln-dollarov-k-kontsu-2024-goda-zayavil-gendirektor-ripple/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.