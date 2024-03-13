Binance столкнулась с проблемами из-за требований властей Нигерии

Власти Нигерии потребовали от криптобиржи Binance информации о крупнейших пользователях в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Правительство Нигерии рассматривает криптобиржу Binance в качестве фактора, подрывающего усилия властей по стабилизации национальной валюты, найры. Так, Нигерия потребовала от Binance предоставить информацию о 100 крупнейших пользователях в стране, а также историю их транзакций за последние шесть месяцев.

Рассматриваемый период имеет решающее значение, поскольку он совпадает с графиком девальвации национальной валюты Нигерии.

Согласно документам, с которыми ознакомились журналисты Financial Times, офис советника по национальной безопасности Нигерии также требует от биржи урегулирования любых непогашенных налоговых обязательств.

Нигерия сосредоточила свое внимание на Binance и других криптобиржах в стремлении предотвратить сильнейший экономический кризис за последние три десятилетия и восстановить веру своих граждан в нацвалюту.

Правительство президента Болы Тинубу провело радикальные рыночные реформы для привлечения иностранных инвестиций. Власти также спровоцировали девальвацию в стране, из-за этого инфляция достигла почти 30-летнего максимума в 29,9%.