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Цена на золото выросла до нового рекордного уровня

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золотые слитки и евро
Золото и деньги. Иллюстративное фото: pixabay.con

Цена на золото выросла до нового рекордного уровня. Надежды на снижение процентной ставки в США и высокий спрос в Китае способствуют росту, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Желтый металл достиг стоимости в 2141 доллара за унцию, побив предыдущий рекорд в 2135 долларов, установленный в декабре. В последние дни 2023 года цена снизилась до 2131 доллара.

Рост, продемонстрированный в начале марта, сигнализирует о растущих надеждах инвесторов на снижение ставок со стороны Федеральной резервной системы США.

Ожидается, что это произойдет в июне. Золото представляет собой актив, не имеющий доходности, поэтому оно выигрывает от снижения процентной ставки. Благодаря золоту инвесторы могут почувствовать, что они не так много упустили, не вкладывая свои деньги в облигации.

Золото переживает резкий рост на протяжении последних 16 месяцев. Цена на металл выросла на 30% (с уровня чуть выше 1600 долларов за унцию) в конце 2022 года, чему особенно способствует деятельность центральных банков развивающихся рынков, скупающих данный актив.

В последние месяцы драгоценный металл стал еще более популярным благодаря спросу со стороны китайских инвесторов, ищущих безопасное место для хранения своих денег после падения местного рынка недвижимости и фондового рынка. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2064785-tsena-na-zoloto-vyrosla-do-novogo-rekordnogo-urovnya/

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