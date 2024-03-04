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Японский фондовый индекс Nikkei 225 достиг нового рекордного уровня

Опубликовано:

японская иена
Иена. Иллюстративное фото: pixabay.com

Японский фондовый индекс Nikkei 225 впервые поднялся выше уровня в 40 тысяч пунктов, открыв возможности для дальнейшего роста, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Индекс "голубых фишек" вырос на целый 1% до 40 314,64 пункта, что стало новым внутридневным рекордом. Самый большой рост показали акции технологических компаний, которые способствовали положительной динамике и в прошлом году. При этом среди лидеров оказалась компания Advantest.

Этому событию способствовали действия внутренних инвесторов, которые присоединились к глобальным фондам, став основной движущей силой ралли. Крупнейший онлайн-брокер Японии SBI Securities сообщил, что его приложение для торговли акциями ненадолго вышло из строя из-за наплыва клиентов, пытавшихся войти в систему.

"40 000 пунктов Nikkei 225, безусловно, являются ключевым психологическим уровнем, который может вызвать некоторую волатильность", — сказал Чару Чанана, стратег Saxo Capital Markets в Сингапуре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2064294-yaponskiy-fondovyy-indeks-nikkei-225-dostig-novogo-rekordnogo-urovnya/

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