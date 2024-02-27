Биткоин вырос до максимальных с декабря 2021 года значений в преддверии халвинга

Цена биткоина поднялась выше 54 тысяч долларов впервые с декабря 2021 года. Эксперты связывают данный рост с сезонными факторами, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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По данным Coin Metrics, первая криптовалюта подорожала на 5%, до 54 460 долларов. На своем максимуме биткоин достиг показателя в 54 965 долларов. Это самый высокий уровень, продемонстрированный с декабря 2021 года.

"На этой неделе ожидается расчет по фьючерсам на биткоины, что способствует наблюдаемому нами скачку цен. Трейдеры вовсю готовятся к халвингу (процесс уменьшения скорости генерирования новых единиц криптовалюты), который должен произойти в середине апреля", — сказал Райан Расмуссен, аналитик Bitwise Asset Management.

Большая часть крипторынка также выросла после известий о росте биткоина. Ether прибавил более 2% и торговался на уровне 3173,87 долларов. Solana прибавила более 5%, а токен Cardano вырос примерно на 4%.

Николаос Панигирцоглу из JPMorgan отметил, что интерес инвесторов к криптовалюте восстановился в феврале и стал важным фактором роста цен. Он указал на три ключевых фактора высокого спроса: предстоящий халвинг, грядущее технологическое обновление Ethereum и потенциальное одобрение спотовых Ethereum ETF.