Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Биткоин вырос до максимальных с декабря 2021 года значений в преддверии халвинга

Опубликовано:

Монеты биткоин
Биткоин. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Цена биткоина поднялась выше 54 тысяч долларов впервые с декабря 2021 года. Эксперты связывают данный рост с сезонными факторами, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По данным Coin Metrics, первая криптовалюта подорожала на 5%, до 54 460 долларов. На своем максимуме биткоин достиг показателя в 54 965 долларов. Это самый высокий уровень, продемонстрированный с декабря 2021 года.

"На этой неделе ожидается расчет по фьючерсам на биткоины, что способствует наблюдаемому нами скачку цен. Трейдеры вовсю готовятся к халвингу (процесс уменьшения скорости генерирования новых единиц криптовалюты), который должен произойти в середине апреля", — сказал Райан Расмуссен, аналитик Bitwise Asset Management.

Большая часть крипторынка также выросла после известий о росте биткоина. Ether прибавил более 2% и торговался на уровне 3173,87 долларов. Solana прибавила более 5%, а токен Cardano вырос примерно на 4%.

Николаос Панигирцоглу из JPMorgan отметил, что интерес инвесторов к криптовалюте восстановился в феврале и стал важным фактором роста цен. Он указал на три ключевых фактора высокого спроса: предстоящий халвинг, грядущее технологическое обновление Ethereum и потенциальное одобрение спотовых Ethereum ETF.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2063209-bitkoin-vyros-do-maksimalnyh-s-dekabrya-2021-goda-znacheniy-v-preddverii-halvinga/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.