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Цена биткоина выросла до самого высокого за два года уровня

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Монета биткоин
Биткоин. Иллюстративное фото: pexels.com

Цена биткоина выросла до 50 тысяч долларов на этой неделе, достигнув самого высокого уровня за последние два года, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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По данным Coin Metrics, цена первой криптовалюты на этой неделе достигла показателя в 50 334,00 долларов, самого высокого уровня с декабря 2021 года. Цена второй по капитализации криптовалюты Ether выросла более чем на 5,5%, до 2 643,80 долларов.

"50 тысяч долларов — это важная веха для биткоинов, поскольку запуск спотовых ETF в прошлом месяце не только не смог спровоцировать повышение цен, но и привел к распродаже", — сказал Антони Тренчев, сопредседатель-основатель компании криптосервисов Nexo.

Биткоин переживает свою лучшую неделю, продемонстрировав рост на 10,76% по состоянию на пятницу, 9 февраля.

"Спрос на спотовые ETF остается высоким: чистый приток составил 1,1 млрд долларов за последнюю неделю и 2,8 млрд долларов с момента их запуска", — заявил Джеймс Баттерфилл, руководитель исследования в компании по управлению криптовалютными активами CoinShares.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2060666-tsena-bitkoina-vyrosla-do-samogo-vysokogo-za-dva-goda-urovnya/

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