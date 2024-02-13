Цена биткоина выросла до самого высокого за два года уровня

Цена биткоина выросла до 50 тысяч долларов на этой неделе, достигнув самого высокого уровня за последние два года, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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По данным Coin Metrics, цена первой криптовалюты на этой неделе достигла показателя в 50 334,00 долларов, самого высокого уровня с декабря 2021 года. Цена второй по капитализации криптовалюты Ether выросла более чем на 5,5%, до 2 643,80 долларов.

"50 тысяч долларов — это важная веха для биткоинов, поскольку запуск спотовых ETF в прошлом месяце не только не смог спровоцировать повышение цен, но и привел к распродаже", — сказал Антони Тренчев, сопредседатель-основатель компании криптосервисов Nexo.

Биткоин переживает свою лучшую неделю, продемонстрировав рост на 10,76% по состоянию на пятницу, 9 февраля.

"Спрос на спотовые ETF остается высоким: чистый приток составил 1,1 млрд долларов за последнюю неделю и 2,8 млрд долларов с момента их запуска", — заявил Джеймс Баттерфилл, руководитель исследования в компании по управлению криптовалютными активами CoinShares.