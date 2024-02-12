Клиентам обанкротившейся криптобиржи FTX дали надежду на возврат своих средств

Клиенты обанкротившейся криптобиржи FTX получат шанс вернуть свои средства, заявил адвокат, сотрудничающий с новым руководством биржи, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Падение криптобиржи FTX, произошедшее в ноябре 2022 года, привело к краху крипторынка. Основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид был арестован по обвинению в мошенничестве, а в ноябре 2023 года он был признан виновным по семи уголовным статьям.

Согласно заявлению присяжных, предприниматель использовал 10 млрд долларов из средств клиентов для финансирования своего роскошного образа жизни.

Окончательный приговор по делу Бэнкмана-Фрида будет вынесен 28 марта 2024 года, ему грозит до 115 лет тюрьмы.

Юристы, занимающиеся процессом банкротства FTX, заявили в суде Делавэра, что намерены полностью вернуть клиентам и кредиторам средства, которые им полагаются по закону.

Адвокат по делам о банкротстве Эндрю Дитдерих, работающий с новым руководством FTX, отметил, что компании предстоит еще много работы для полного возврата денег клиентам, но у них есть стратегия для достижения этой цели.

Эта новость стала облегчением для тысяч клиентов, потерявших в общей сложности миллиарды долларов из-за краха FTX. Учитывая недостаточно регулируемый и незащищенный характер FTX и криптоиндустрии в целом, эти клиенты столкнулись с реальной угрозой полной потери вложенных денег.