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Более жесткие правила крипторегулирования собираются ввести в Сингапуре

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Биткоин. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Власти Сингапура собираются ввести более жесткие правила для поставщиков услуг на крипторынке. Новшества во многом касаются запрета на использование клиентами кредитных карт, передает CNBC.

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Валютно-кредитное управление Сингапура (MAS) заявило, что новые правила будут регулировать деловое поведение участников крипторынка. Также будут введены некоторые ограничительные меры, призванные защитить розничных инвесторов.

Так, поставщикам криптоуслуг будет запрещено принимать платежи по кредитным картам. Кроме того, будет введен запрет на все операции, где, так или иначе, используются кредитные инструменты. Как сообщили в управлении, новые ограничительные меры будут внедряться поэтапно, начиная с середины 2024 года.

Регулятор также издаст правила, регламентирующие деловое поведение участников рынка. Так, от поставщиков услуг будут требовать публиковать корпоративную политику, а также внедрять эффективные механизмы для рассмотрения жалоб клиентов и разрешения споров.

"Мы призываем потребителей сохранять бдительность и проявлять максимальную осторожность при работе с цифровыми платежными услугами. Мы также не рекомендуем иметь дело с нерегулируемыми организациями, в том числе базирующимися за рубежом", — сказал Хо Херн Шин, заместитель управляющего директора по финансовому надзору MAS.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2047444-bolee-zhestkie-pravila-kriptoregulirovaniya-sobirayutsya-vvesti-v-singapure/

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