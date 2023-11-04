Основателя криптобиржи FTX признали виновным в мошенничестве

Федеральный суд Нью-Йорка признал основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным в мошенничестве и краже миллиардов долларов у клиентов, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Прокуратура назвала дело Бэнкмана-Фрида одним из крупнейших фактов финансового мошенничества в истории США. Федеральный суд Нью-Йорка признал его виновным по всем семи пунктам обвинения.

Ранее Сэма Бэнкмана-Фрида называли молодым гением, который смог превратить FTX в мощную торговую платформу. Благодаря его стараниям FTX не просто привлекала вкладчиков, но и спонсировала спортивные команды, а также привлекала к сотрудничеству таких знаменитостей, как футболист Том Брэди, модель Жизель Бюндхен и комик Ларри Дэвид.

Криптовалютная биржа внезапно рухнула в 2022 году, а клиенты FTX потеряли миллиарды долларов. 31-летнему Бэнкману-Фриду было предъявлено обвинение в декабре 2022 года. Обвинение настаивало, что основатель FTX вводил клиентов в заблуждение и сам выводил деньги вкладчиков для погашения долгов дочернего хедж-фонда Alameda Research. Через этот фонд, по данным прокуроров, Бэнкман-Фрид финансировал рискованные предприятия и покупал элитную недвижимость.

Присяжные вынесли свой вердикт 2 ноября. Дата вынесения приговора назначена на 28 марта 2024 года. Основателю криптобиржи грозит десятилетний тюремный срок.

"Мы уважаем суд присяжных, но мы разочарованы принятым решением. Мистер Бэнкман-Фрид настаивает на своей невиновности и продолжит бороться с предъявленными ему обвинениями", — заявил адвокат Марк Коэн.