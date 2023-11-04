Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Основателя криптобиржи FTX признали виновным в мошенничестве

Опубликовано:

Сэм Бэнкман-Фрид
Сэм Бэнкман-Фрид. Фото: Alex Wong / Getty Images

Федеральный суд Нью-Йорка признал основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным в мошенничестве и краже миллиардов долларов у клиентов, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Прокуратура назвала дело Бэнкмана-Фрида одним из крупнейших фактов финансового мошенничества в истории США. Федеральный суд Нью-Йорка признал его виновным по всем семи пунктам обвинения.

Ранее Сэма Бэнкмана-Фрида называли молодым гением, который смог превратить FTX в мощную торговую платформу. Благодаря его стараниям FTX не просто привлекала вкладчиков, но и спонсировала спортивные команды, а также привлекала к сотрудничеству таких знаменитостей, как футболист Том Брэди, модель Жизель Бюндхен и комик Ларри Дэвид.

Криптовалютная биржа внезапно рухнула в 2022 году, а клиенты FTX потеряли миллиарды долларов. 31-летнему Бэнкману-Фриду было предъявлено обвинение в декабре 2022 года. Обвинение настаивало, что основатель FTX вводил клиентов в заблуждение и сам выводил деньги вкладчиков для погашения долгов дочернего хедж-фонда Alameda Research. Через этот фонд, по данным прокуроров, Бэнкман-Фрид финансировал рискованные предприятия и покупал элитную недвижимость.

Присяжные вынесли свой вердикт 2 ноября. Дата вынесения приговора назначена на 28 марта 2024 года. Основателю криптобиржи грозит десятилетний тюремный срок.

"Мы уважаем суд присяжных, но мы разочарованы принятым решением. Мистер Бэнкман-Фрид настаивает на своей невиновности и продолжит бороться с предъявленными ему обвинениями", — заявил адвокат Марк Коэн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2043950-osnovatelya-kriptobirzhi-ftx-priznali-vinovnym-v-moshennichestve/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.