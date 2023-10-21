Три крупные криптобиржи обвиняют в мошенничестве в США

Прокуратура США обвинила три известные криптовалютные компании в мошенничестве на сумму, превышающую миллиард долларов, передает BBC.

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Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что криптобиржа Gemini вводила клиентов в заблуждение, говоря о выгодах открытия инвестиционного счета, на который якобы должны были быть выплачены высокие проценты. В иске также фигурируют компании Genesis и Digital Currency Group.

Эти компании год назад приостановили доступ клиентов к счетам после краха криптобиржи FTX, основателя которой Сэма Бэнкмана-Фрида сейчас обвиняют в мошенничестве. Genesis давала крупные кредиты компаниям Бэнкмана-Фрида и объявила о банкротстве через несколько месяцев после краха FTX.

Генеральный прокурор Джеймс заявила, что данное судебное разбирательство демонстрирует еще один пример злоумышленников, причиняющих вред недостаточно регулируемой криптовалютной индустрии. Digital Currency Group (DCG) и Gemini заявили, что будут бороться с претензиями.

Данное судебное разбирательство является последним в череде исков, которые были поданы после краха крипторынка в ноябре 2022 года. Эти компании вместе работали над инвестиционной программой Gemini Earn, которая была запущена в 2021 году.