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Объем торговли криптовалютами достиг самого низкого уровня за пять лет

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Монеты биткоин
Биткоин. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В августе 2023 года объем торговли криптовалютами достиг самого низкого уровня за последние пять лет. Инвесторы сдерживают активность, поскольку не доверяют нестабильной ситуации на рынке, передает CNBC.

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Анализ данных CryptoQuant показывает, что общий объем биткоинов, хранящихся на всех биржах, упал до самого низкого уровня с 2018 года и изо всех сил пытается восстановиться. По состоянию на 26 августа, объем торгов на всех биржах составил 129 307 BTC. Ранее в этом месяце, 12 августа, он упал до 112 317 BTC, самого низкого уровня с 10 ноября 2018 года.

"Объемы торгов снижаются по мере ухода розничных инвесторов. Эта тенденция начала развиваться еще в 2022 году на большинстве бирж", — сказал Хулио Морено, руководитель отдела исследований CryptoQuant.

По данным Coin Metrics, цена биткоина за год выросла на 57% и сейчас колеблется на уровне около 26 100 долларов. Для криптотрейдеров это лето было спокойным. Регулятивные меры США в отношении криптовалют, а также банковский кризис оттолкнули трейдеров от активных действий на крипторынке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2034404-obem-torgovli-kriptovalyutami-dostig-samogo-nizkogo-urovnya-za-pyat-let/

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