"Маркетинговый ход": журналисты раскритиковали выпуск стейблкоина от PayPal

PayPal. Иллюстративное фото: pexels.com

Электронная платежная система PayPal выпустила собственный стейблкоин, привязанный к доллару. Однако эксперты считают данную инициативу скорее маркетинговым ходом, чем реальным вкладом компании в развитие блокчейна, сообщает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

PayPal выпустила стабильную монету в партнерстве с трастовой компанией Paxos. Однако PayPal USD не планируют использовать для фактического расчета и оплаты счетов. Прежде чем новая монета, обеспеченная депозитами в долларах США и краткосрочными казначейскими облигациями США, будет использована, она должна быть конвертирована в фиатную валюту.

Журналисты Quartz отмечают, что токен от PayPal можно считать удачным маркетинговым трюком, но не функциональным стейблкоином. При этом если пользователи начнут держать на своих накопительных счетах PayPal USD сумму, исчисляемую миллиардами долларов, компания не может гарантировать их сохранность.

По словам научного сотрудника Института Рузвельта Тодда Филлипса, единственный риск, который в данном случае несет PayPal, является репутационным. Эмитентом стейблкоина является не PayPal, а Paxos. Поэтому потенциальные юридические риски, которые могут возникнуть в случае признания стейблкоинов ценными бумагами на законодательном уровне, будет нести именно Paxos.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2031783-marketingovyy-hod-zhurnalisty-raskritikovali-vypusk-steyblkoina-ot-paypal/