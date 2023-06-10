Binance.US отключат от банковской системы США после иска от регулятора

Binance. Иллюстративное фото: Gabby Jones/Bloomberg via Getty Images

Криптоплатформа Binance.US будет отключена от американской банковской системы после иска со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Компания разослала клиентам электронные письма, в которых сообщила, что операции в долларах будут недоступны уже 13 июня, передает Bloomberg.

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В письме говорится, что отключение от банковской системы повлияет на способность платформы принимать средства в долларах США. Компания также опубликовала копию этого электронного письма в своем аккаунте в Twitter и заявила, что приостанавливает операции в долларах США и переходит на режим работы исключительно в криптовалюте.

Ранее стало известно, что SEC обвинила Binance и ее основателя Чанпэна "CZ" Чжао в неправильном обращении со средствами клиентов, введении в заблуждение инвесторов и регулирующих органов и нарушении правил обращения с ценными бумагами. Впоследствии агентство заявило, что стремится заморозить активы Binance.US и защитить средства клиентов, в том числе за счет возврата инвестиций клиентов, находящихся за границей.

Binance.US в электронном письме клиентам заявила, что обвинения SEC являются "необоснованными". Руководство криптоплатформы также заявило, что готовится активно защищаться в суде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2024102-binanceus-otklyuchat-ot-bankovskoy-sistemy-ssha-posle-iska-ot-regulyatora/