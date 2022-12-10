SEC обяжет компании предупреждать клиентов о рисках на крипторынке

Биткоин. Иллюстративное фото: pexels.com

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выпустила руководство, требующее от компаний предупреждать инвесторов о рисках, которые в настоящее время наблюдаются на крипторынке, передает CNBC.

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Этот документ появился после краха одной из крупнейших криптобирж в мире FTX. Банкротство компании коснулось 100 тысяч клиентов. Председатель SEC Гэри Генслер отклонил обвинения в том, что комиссия не смогла предотвратить нецелевое использование средств клиентов криптовалютными фирмами.

Генслер также сказал, что SEC предпримет дополнительные принудительные меры, если фирмы не будут соблюдать существующие правила.

В соответствии с новым руководством, компании будут обязаны включать оценки рисков в публичные документы. Отдел корпоративных финансов Комиссии по ценным бумагам и биржам США разработал образец письма, руководствуясь Законом о ценных бумагах и биржах 1934 года, который предписывает, что компании обязаны предоставлять дополнительную информацию, чтобы не вводить в заблуждение инвесторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2000868-sec-obyazhet-kompanii-preduprezhdat-klientov-o-riskah-na-kriptorynke/