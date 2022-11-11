Binance отказалась от планов по покупке FTX

Биткоин. Иллюстративное фото: pexels.com

Криптобиржа Binance отказалась от планов по поглощению своего конкурента FTX. Теперь будущее FTX неопределенно, поскольку компания столкнулась с дефицитом средств и не знает, как справиться с кризисом, передает The Wall Street Journal.

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Представители Binance заявили, что решили отказаться от первоначального предложения о приобретении FTX после того, как была проведена проверка финансов конкурента.

"Мы надеялись, что сможем поддержать клиентов FTX и обеспечить ликвидность, но проблемы находятся вне нашего контроля или возможности помочь", — говорится в заявлении Binance.

Основатель и главный исполнительный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил, что ему необходимо срочное финансирование со стороны. Проблема возникла из-за того, что в последние дни рекордное количество клиентов обратилось в FTX с заявлением о снятии средств. Эта ситуация стала причиной дефицита ликвидности на криптобирже.

Как сообщают источники The Wall Street Journal, FTX надеется привлечь 4 млрд долларов для восполнения дефицита. В среду вечером стало известно, что Binance готова выкупить конкурента, однако вскоре компания отказалась от этих планов.

Срыв сделки уже сказался на рынке и курсе криптовалют. Биткоин упал на 16%, опустившись до уровня 16 тысяч долларов. По сравнению с историческим максимумом, которого первая криптовалюта достигла в ноябре 2021 года, падение составляет 75%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1996551-binance-otkazalas-ot-planov-po-pokupke-ftx/