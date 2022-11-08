Руководство Coinbase призвало власти Сингапура разрешить розничную торговлю криптовалютами

Биткоин. Иллюстративное фото: pexels.com

Руководство криптовалютной биржи Coinbase раскритиковало меры, принимаемые властями Сингапура в отношении криптовалют. По мнению Coinbase, Сингапур мог бы стать центром развития блокчейна и Web3, однако власти сами себя ограничивают, передает CNBC.

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Соучредитель и генеральный директор американской криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг заявил, что власти Сингапура хотят стать дальновидным регулятором, однако не стремятся упростить торговлю криптовалютами. Правительство города-государства не раз выступало с заявлениями, что криптовалюты слишком спекулятивны и нестабильны, поэтому инвесторы рискуют потерять часть своих сбережений. Как это уже случалось с некоторыми криптоэнтузиастами. Реклама криптоторговли в Сингапуре запрещена как в общественных местах, так и в соцсетях.

"Сингапур хочет стать центром Web3 и блокчейна, но при этом не хочет разрешать розничную торговлю и самостоятельные кошельки. На мой взгляд, эти две вещи несовместимы. Правительству придется рано или поздно разрешить розничную торговлю, и мы все этого хотим", — сказал Армстронг во время фестиваля FinTech 2022 в Сингапуре.

Не так давно Coinbase получила одобрение от местного регулятора на предоставление цифровых услуг в городе-государстве.

На данный момент Сингапур выдал только 17 принципиальных разрешений и лицензий, хотя заявок было подано более 180. Сообщается, что руководство Binance отозвало свою заявку на работу в Сингапуре в начале этого года после того, как в течение нескольких месяцев не получало ответ от местных властей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1996006-rukovodstvo-coinbase-prizvalo-vlasti-singapura-razreshit-roznichnuyu-torgovlyu-kriptovalyutami/