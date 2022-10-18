Объем торгов на рынке NFT сократился на 90% по сравнению с прошлым годом

NFT. Иллюстративное фото: pixabay.com

Рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) упал по всем показателям. Объем торгов на рынке сократился примерно на 90% по сравнению с прошлым годом. Эксперты говорят, что для NFT наступила криптозима, передает Quartz.

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Согласно данным сайтов The Block и CryptoSlam, объем торгов NFT во всех секторах (от искусства до игр) упал примерно на 90% по сравнению с прошлым годом. Это падение является достаточно резким, поскольку еще совсем недавно трейдеры и коллекционеры соперничали за возможность приобретения коллекционного NFT. Токены позволяли своим владельцам получить прибыль, статус и уважение.

С начала сентября объемы торгов NFT в среднем составляли 35 млн долларов в неделю. Сейчас на фоне слабого фондового рынка и высокой инфляции рынок NFT также ослаб. По мнению экспертов, проблемы на рынке NFT являются признаком того, что цифровые продукты на основе блокчейна не являются надежными и устойчивыми к инфляции инвестициями.

Генеральный директор OpenSea (платформы, на которой можно продать и купить цифровые предметы искусства) Девин Финцер призвал инвесторов проявить больше терпимости по отношению к новым технологиям. По его словам, в долгосрочной перспективе NFT станут тем инструментом, который освоят люди во всем мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1993021-obem-torgov-na-rynke-nft-sokratilsya-na-90-po-sravneniyu-s-proshlym-godom/