Криптоинвесторы обеспокоены назначением Лиз Трасс премьером Британии

Лиз Трасс. Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Криптоинвесторы из Великобритании обеспокоены назначением Лиз Трасс на пост премьер-министра страны. Опасения основаны на том, что Трасс никаким образом не комментировала свое отношение к децентрализованному рынку, поэтому будущее криптовалют в Великобритании остается туманным, передает Bloomberg.

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Лиз Трасс, которая в понедельник победила Риши Сунака в гонке за кресло премьер-министра, до сих пор ни разу не высказалась о своем отношении к индустрии цифровых активов. Многочисленные вопросы о дальнейшем развитии крипторынка, которые были направлены в адрес избирательного штаба Трасс, пока остались без ответа.

При этом Риши Сунак был сторонником развития рынка криптовалют. Будучи канцлером казначейства, он заявлял, что Великобритании необходимо укрепить свое лидерство в области финансовых технологий. Меры, которые предлагал Сунак, включали в себя регулирование стейблкоинов, развитие криптовалютной инфраструктуры и выпуск собственного невзаимозаменяемого токена Королевским монетным двором Великобритании.

Новый премьер-министр получила в качестве "наследства" от прежнего руководства страны кризис стоимости жизни и перспективу рецессии, поэтому вопросы развития крипторынка могут быть отложены на неопределенный срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1986383-kriptoinvestory-obespokoeny-naznacheniem-liz-trass-premerom-britanii/