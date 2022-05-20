Фондовые рынки Азии и США сильно упали

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Фондовые рынки Азии и США резко упали из-за опасений инвесторов, что рост цен приведет к замедлению мировой экономики. Акции США продемонстрировали самое сильное однодневное падение с 2020 года. Это произошло на фоне неоптимистичных отчетов о доходах крупнейших розничных сетей США, передает BBC.

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Сеть супермаркетов Target заявила, что из-за высоких расходов на топливо прибыль компании сократилась в два раза по сравнению с прошлым годом. Примерно в таком же положении находится главный конкурент Target, Walmart. Японский эталонный индекс Nikkei на утренних торгах в Азии снизился на 2,6%, а гонконгский Hang Seng — на 2,7%. Это произошло после того, как индекс S&P 500, который отслеживает акции многих крупнейших компаний США, упал более чем на 4%, а промышленный индекс Доу-Джонса упал на 3,5%.

"О чем будут беспокоиться потребители после того, как увидят новость про Target? Конечно, о повышении цен и о том, придется ли им оптимизировать свои расходы. Уровень потребительских трат находится на многолетнем минимуме и во многом зависит от инфляции. Все ждут новостей о том, что инфляция замедлилась. Но отчеты Target говорят об обратном", — комментирует председатель Great Hill Capital в Нью-Йорке Томас Хейс.

Заявление Target привело к тому, что акции компании упали на 25%. Это самое большое падение за последние три десятилетия. Официальные данные правительства США недавно показали, что розничные продажи в апреле выросли на 0,9%, но некоторые аналитики предупреждают, что эти цифры могут не отражать замедление роста экономики. В Target сообщили, что продажи в новых магазинах сети выросли на 3% за последние три месяца (по сравнению с 2021 годом). Однако по мере роста цен покупатели тратят больше денег на предметы первой необходимости и сокращают расходы на развлечения и одежду.

Сеть супермаркетов предупредила своих инвесторов о том, что в этом году компания потратит на миллиард долларов больше, чем планировала. Это произойдет из-за роста цен на топливо и логистические услуги. В Target заявили, что проблемы с цепочками поставок не закончатся до 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1970046-fondovye-rynki-azii-i-ssha-silno-upali/