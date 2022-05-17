Обучение пенсионеров криптоинвестированию набирает популярность в США

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Американская некоммерческая организация Presbyterian Senior Services, реализующая социальные программы для пожилых людей, недавно открыла набор слушателей на курс «Введение в криптовалюту». По мнению инициативной группы, вложения в цифровые активы помогут пожилым людям справиться с инфляцией, передает Quartz.

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Пожилым людям часто советуют перенаправить свои инвестиции с акций в облигации, поскольку в этом возрасте люди склонны чаще обналичивать свои вклады, чем это делают более молодые инвесторы. Рост биткоина на 164% в 2021 году сделал его привлекательным даже для тех, кто ранее не стремился разбираться в том, как работают криптовалюты. Однако пока перспективой инвестирования в криптовалюты интересуются не так много людей старшего поколения. По данным Pew Research, в биткоины инвестировали лишь 3% американцев старше 65 лет. В возрастной категории 18-29 лет таковых насчитывается 31%.

Сертифицированный специалист по финансовому планированию Джастин Кастелли, занимающийся разъяснением основ криптоинвестирования для пожилых людей, рассказывает, что его главная задача — провести ликбез для своих клиентов и рассказать о том, как работает крипторынок. Кастелли рассказывает, что один из его клиентов хотел отправить биткоин в подарок своему внуку, но не мог справиться с настройкой кошелька в Coinbase. Финансовый консультант помогает не допустить таких ошибок.

Криптовалютный курс Presbyterian Senior Services был разработан, чтобы ответить на вопросы, которые возникают у пожилых людей.

"На улицах Нью-Йорка появляется все больше криптоматов, наши слушатели просто не понимали, что это такое", — говорит старший директор фонда Лори Петерсен.

По словам организаторов, этот курс также должен стать "прививкой от обмана". Данные статистики показывают, пожилые американцы лишаются 3 млрд долларов в год из-за мошеннических действий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1969457-kriptokursy-dlya-pensionerov-nabirayut-populyarnost-v-ssha/