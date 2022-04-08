Голливудские актрисы призывают женщин вкладываться в NFT

Мила Кунис: YouTube/Luxury 2018 Hollywood Girls

Гвинет Пэлтроу, Мила Кунис и другие актрисы призывают женщин начать инвестировать в NFT и цифровые активы. По их словам, исторически женщины всегда имели ограниченный доступ к богатствам, которые несет с собой технический прогресс. Они считают, что сейчас эта же ситуация повторяется в криптопространстве, передает The Washington Post

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Голливудская актриса Мила Кунис и ее муж Эштон Кутчер запустили мультсериал, созданный на основе NFT.

"Мы, женщины, привыкли избегать рисков, но я хочу рискнуть и понаблюдать, что из этого выйдет", — говорит Кунис.

Ранее актриса вместе со своей коллегой Гвинет Пэлтроу провели двухчасовую встречу в ZOOM с поклонницами, во время которой убеждали пять тысяч слушательниц попробовать свои силы на рынке криптовалюты, где сейчас доминируют мужчины.

"У нас перед глазами картина, когда мужчины объединяются и зарабатывают на этом большие деньги. Мы можем так же", — сказала Пэлтроу.

По окончанию мероприятия всем присутствующим предложили бесплатный NFT в виде «браслета дружбы», который продается на вторичном рынке за три тысячи долларов. Этот «браслет» дает доступ к коллекции NFT, которая будет выпущена феминистским сообществом BFF в апреле.

В 2021 году опрос CNBC показал, что мужчины в два раза чаще инвестируют в криптовалюту, чем женщины. Опрос, проведенный Quinnipiac University, в марте 2022 года, показал, что всего 43% женщин слышали об NFT по сравнению с 61% мужчин. Всего 20% женщин сообщили, что они слышали о криптовалюте и интересовались этим вопросом. Среди мужчин этот показатель равен 38%.

При этом сейчас NFT находятся в центре внимания популярных женщин. Выпускается много коллекций, ориентированных именно на женщин. Так, актриса Ева Лонгория купила два NFT из коллекции CryptoChicks, которая посвящена «уникальной и разнообразной красоте всех женщин во всем мире». Актриса Риз Уизерспун совместно с сообществом World of Women выпустила коллекцию NFT, посвященную инклюзивности и равным возможностям для всех.

Скептики говорят, что криптовалютные группы, ориентированные на женщин, сосредоточились на NFT, как на концепции, которую легко понять. Заходить на рынок биткоина и других криптовалют многие женщины пока опасаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1963923-gollivudskie-aktrisy-prizyvayut-zhenschin-vkladyvatsya-v-nft/