Биткоин подорожал после указа Байдена о цифровых активах

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Цена биткоина выросла после того, как президент США Джо Байден выпустил указ об ответственном развитии цифровых активов. Представители криптоиндустрии с энтузиазмом восприняли эту новость, но скептики видят в этом попытку регулировать децентрализованный рынок, передает The Wall Street Journal.

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Указ «Обеспечение ответственного развития цифровых активов» предписывает агентствам федерального правительства составлять отчеты о цифровых валютах. В нем также изложены риски, которые криптовалюты могут представлять для экономики и национальной безопасности, а также отмечены возможные преимущества цифровых активов. Байден поручил Министерству юстиции оценить необходимость в разработке нового законодательства, которое будет регулировать цифровой доллар. Поскольку новости о распоряжении президента очень быстро просочились в сеть, цена на биткоин мгновенно выросла почти на 9%. По данным CoinDesk, в среду вечером криптовалюта торговалась на уровне 41 910 долларов.

Это первый случай, когда Белый дом официально высказался о своем отношении к криптовалюте. Сторонники криптоиндустрии с энтузиазмом восприняли тот факт, что в указе нет каких-либо упоминаний о федеральном контроле. Наоборот, в нем признается положительное влияние, которое отрасль оказывает на мировую экономику. В частности, развивает инновации и делает цифровые услуги более доступными.

"Мы аплодируем Белому дому за то, что он признал криптоиндустрию определяющим моментом для инноваций в США. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с регулирующими органами и законодателями", — сказал Фарьяр Ширзад, главный политический директор крупнейшей криптовалютной биржи США Coinbase Global.

Скептики рассматривают этот шаг Белого дома, как не лучшую перспективу для крипторынка. По их мнению, попытка регулирования может привести к вытеснению большей части криптовалютного рынка за границу. Исполнительный директор Центра глобальных финансовых рынков юридического факультета Университета Дьюка Ли Райнерс говорит, что в большинстве случаев Белый дом дает агентствам не менее 180 дней на подготовку отчетов. Кроме того, любые политические решения будут отложены до результатов Выборов в Сенат США, которые пройдут в ноябре. Поэтому ожидать быстрого развития ситуации не приходится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1960056-bitkoin-podorozhal-posle-ukaza-baydena-o-tsifrovyh-aktivah/