Эксперты уходят из криптокомпаний ради работы над цифровым долларом

Иллюстративное фото: Pixabay

Эксперты из криптовалютных компаний переходят в Федеральную резервную систему для работы над цифровым долларом, передает The Washington Post.

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По меньшей мере пять сотрудников Circle, выпускающей USD Coin, второй по популярности стейблкоин в мире, за последние три года покинули компанию ради того, чтобы работать в Федеральном резервном банке Бостона. Именно этой финансовой организации поручено исследовать возможности запуска цифрового доллара. Этот проект может иметь серьезные последствия для всей мировой денежной системы. В прошлом году Circle заявила, что цифровая валюта, выпущенная Центральным банком США, может негативно сказаться на спросе на частные валюты и разрушить их бизнес-систему.

Миграция сотрудников Circle в Федеральный резервный банк Бостона задокументирована в исследовании некоммерческой организации Tech Transparency Project, в котором рассматриваются связи между криптоиндустрией и правительством. В большинстве случаев, как отмечается в отчете, криптоотрасль ищет новых сотрудников в рядах регулирующих органов, а не наоборот. Всего в различные криптокомпании было нанято не менее 235 бывших чиновников из Конгресса, ФРС и других органов. Они были трудоустроены в качестве консультантов, директоров, юристов, лоббистов, инвесторов или даже руководителей.

В исследовании отмечают, что примеров перехода работников криптовалютной отрасли в государственные структуры намного меньше, поэтому концентрация сотрудников Circle в Федеральном резервном банке Бостона так удивила всех. Сторонники более строгого регулирования криптовалюты заявили, что приглашение на работу таких специалистов имеет смысл, потому что государственный сектор нуждается в технических сотрудниках. При этом многие считают, что обязательства таких работников должны тщательно проверяться, чтобы предотвратить даже минимальную возможность конфликта интересов.

Федеральный резервный банк Бостона в партнерстве с Массачусетским технологическим институтом изучает технические аспекты разработки и развертывания цифрового доллара. В этом месяце объединенная команда опубликовала первоначальные результаты этой работы, сообщив, что команда построила систему, способную обрабатывать 1,7 млн транзакций в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1957692-eksperty-uhodyat-iz-kriptokompaniy-radi-raboty-nad-tsifrovym-dollarom/