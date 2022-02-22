Когда биткоин начнет расти, рассказал эксперт

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Следующий "бычий" тренд на рынке биткоина произойдет не раньше 2025 года, заявляет соучредитель криптовалютной биржи Huobi Ду Джун. По его мнению, на такую тенденцию указывают прошлые ценовые циклы, передает CNBC.

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Ду Джун рассказал, что развитие "бычьего" тренда (периода, когда цена на актив растет — прим.ред.) на рынке биткоина тесно связано с процессом, который происходит раз в несколько лет, он называется халвинг. Халвинг — это часть базового кода биткоина, сокращающая вдвое вознаграждение для майнеров, которое те получают за добычу криптовалюты. Этот процесс происходит примерно раз в четыре года. В последний раз халвинг случился в мае 2020 года, а в 2021 году биткоин превысил исторический максимум и добрался до отметки в 68 тысяч долларов. Аналогичная ситуация произошла после халвинга 2016 года. В 2017 году курс биткоина также достиг рекордно высокого уровня. Оба раза криптовалюта, достигнув пика, упала в цене. В настоящее время биткоин почти на 40% дешевле своего рекордного максимума. Следующий халвинг запланирован на 2024 год.

"Мы сейчас находимся на ранней стадии развития "медвежьего" рынка (долгосрочный период снижения курса — прим.ред.). Точно предсказать ситуацию с курсом непросто из-за множества факторов, которые также могут повлиять на рынок. Например, COVID-19 и геополитические проблемы, в том числе и возможная война", — сказал Ду.

По его мнению, следующий этап "бычьего" тренда на рынке биткоина случится не раньше конца 2024 или начала 2025 годов. Недавнее падение цен на криптовалюту заставило некоторых участников рынка обеспокоиться вероятностью наступления "криптозимы", ситуации, когда "медвежий" период затягивается на продолжительное время. В такие периоды биткоин торгуется в боковом тренде (период, когда колебания цены актива незначительны — прим.ред.).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1957080-kogda-bitkoin-nachnet-rasti-rasskazal-ekspert/