Почему падает биткоин, объяснили эксперты

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Биткоин падает одновременно с акциями американских компаний. Оправдываются опасения инвесторов по поводу влияния на рынок роста процентных ставок, передает The Wall Street Journal

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По данным CoinDesk, крупнейшая в мире криптовалюта биткоин, в пятницу упала ниже 37 тысяч долларов. Это самый низкий курс с августа 2021 года. Распродажа продолжалась до выходных: биткоин упал ниже 35 тысяч долларов в субботу, а затем снова поднялся выше этого уровня в воскресенье днем. Криптовалюта почти вдвое снизила свою рекордную цену. Падение произошло вслед за обмороком на фондовом рынке в четверг. Криптовалюты и акции упали одновременно и таким образом оправдываются опасения инвесторов по поводу влияния на рынок повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы.

«Криптовалюты больше не являются изолированным рисковым активом и реагируют на изменения в глобальной политике. Неудивительно, что и акции и криптовалюта стали более волатильными», — сказала Клара Медали, директор по исследованиям поставщика данных о рынке криптовалют Kaiko.

По словам Клары Медали, одним из показателей зависимости биткоина от рынка акций является то, что сегодня криптовалюта близка к самой высокой корреляции с фондовым рынком с сентября 2020 года. Это означает, что когда фондовый рынок падает, падает и биткоин.

Падение долларовой стоимости биткоина совпало с падением акций Netflix на 20%. Это привело к потере более 40 млрд долларов рыночной капитализации. Гигант потокового вещания заявил, что в этом квартале сможет привлечь намного меньше подписчиков, чем год назад. Некоторые аналитики предполагают, что распродажа акций популярных технологических компаний может побудить инвесторов ликвидировать позиции в своих криптовалютных холдингах, чтобы ограничить общие убытки и удовлетворить требования о марже, а также требования от брокеров о размещении денежных средств для покрытия возможных убытков по сделкам, совершенным с использованием заемных средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1952717-pochemu-padaet-bitkoin-obyasnili-eksperty/