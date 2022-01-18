Walmart создаст свою криптовалюту и NFT

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Крупнейший в мире ритейлер Walmart подал заявку на регистрацию нескольких товарных знаков, что указывает на его намерение производить и продавать виртуальные товары. Компания заявила, что готовится предложить своим пользователям виртуальную валюту, а также невзаимозаменяемые токены (NFT), передает CNBC.

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В заявлении Walmart говорится, что компания «постоянно изучает то, как новые технологии могут повлиять на будущие впечатления от покупок». При этом ритейлер отказался комментировать конкретные заявки на товарные знаки. «Мы постоянно тестируем новые идеи. Некоторые из них становятся продуктами или услугами, которые доходят до клиентов. А некоторые мы тестируем и извлекаем из этого уроки», — заявили в компании.

Специалист по товарным знакам Джон Гербен прокомментировал, что подобное заявление от компании может говорить о том, что за кулисами ведется разработка криптовалюты, собственной метавселенной и технологий дополненной реальности. Гербен сказал, что с тех пор, как Facebook переименовался в Meta, публично заявив о своих глобальных амбициях, которые выходят за пределы социальных сетей, другие компании торопятся выяснить, как они впишутся в этот виртуальный мир.

«Внезапно все поняли: то, что раньше казалось лишь перспективой, теперь становится суперреальным. Поэтому всем важно убедиться, что их интеллектуальная собственность будет защищена в этих условиях», — сказал Гербен.

В начале ноября Nike также подала несколько заявок на товарные знаки и анонсировала планы по созданию виртуальных брендовых кроссовок и одежды. Позже в том же месяце компания заявила, что объединяется с Roblox для создания онлайн-мира под названием Nikeland. В декабре Nike выкупила компанию по производству виртуальных кроссовок RTFKT за неизвестную сумму.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1951506-walmart-sozdast-svoyu-kriptovalyutu-i-nft/