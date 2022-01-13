Курс биткоина рухнул из-за ситуации в Казахстане

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Ситуация в Казахстане повлияла на глобальный хешрейт биткоина. Из-за того, что в стране в течение нескольких дней не было стабильного подключения к интернету, объем вычислительной мощности самой популярной в мире криптовалюты упал на 11%, передает CoinDesk.

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Казахстан занимает второе место в мире по добыче биткоинов. На его долю приходится одна пятая общемирового показателя и в этом плане страна уступает лишь США. Как сообщал CoinDesk глава Национальной ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров Алан Дорджиев, из-за того, что интернет отсутствовал на территории всего Казахстана, ни одна из ферм не могла подключиться к пулам майнинга.

Согласно данным майнингового пула BTC.com, уже 10 января потери сократились до 2,2%, что связывают с постепенным восстановлением доступа к интернету в стране. В тот же день Алан Дорджиев заявил, что «проблема почти решена и центры обработки данных крипто-майнинга вернулись к работе». По его словам, несмотря на то, что перебои со связью все еще сохранялись в крупнейшем городе страны, Алматы, с регионами майнинга криптовалют «все отлично».

Сейчас, по словам журналистов, хешрейт основных майнинговых пулов биткоина приблизился к восстановлению. Как сообщает РБК, 10 января курс биткоина упал до 39,7 тысяч долларов, хотя еще в ноябре достиг исторического максимума в 69 тысяч долларов. 12 января курс биткоина сохраняется на отметке 42 тысячи долларов.

CoinDesk также отмечает, что в сентябре казахстанские майнеры столкнулись с ограничениями на использование электричества, поскольку растущий спрос на майнинг сильно увеличил нагрузку на национальную электрическую сеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1950763-kurs-bitkoina-ruhnul-iz-za-situatsii-v-kazahstane/