О чем сегодня стоит задуматься держателям криптовалюты

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CNBC поделился тремя пунктами, на которые владельцам криптовалюты стоит обратить внимание сегодня, чтобы упростить свою жизнь завтра. По мнению журналистов, массовое внедрение криптовалюты в скором времени приведет к контролю со стороны регуляторов.

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2021 год называют рекордным для рынка криптовалют. В ноябре он превысил 3 трлн долларов. Топовые криптовалюты, такие как биткойн и Euthereum, достигли рекордных максимумов. Это также привело к тому, что законодатели стали уделять больше внимания регулированию криптовалюты. В течение года они обсуждали меры по защите инвесторов, налоги и многое другое. Если в прошлом году вы стали частью криптовалютного рынка, то уже сегодня вам стоит обратить внимание на эти три пункта.

Во-первых, будьте организованным. Начните с регулярного учета прибыли и убытков. Это может показаться сложным, если вы ведете активность на нескольких биржах или у вас есть несколько кошельков, но это может пригодиться в будущем. Например, Налоговая служба США уже сейчас требует, чтобы инвесторы вели записи, по которым можно было бы проверить позиции, указанные в налоговой декларации. Ведение учетов — это очень важно и зависит только от вас. Если вы давно на этом рынке, эксперты советуют хранить историю за последние три года.

Во-вторых, отслеживайте все транзакции. Пока не появилась надежная программа, отслеживающая транзакции и рассчитывающая прибыль и убытки, занимайтесь этим самостоятельно. Это поможет иметь контроль над всеми операциями, чтобы потом не иметь проблем с налогами.

В-третьих, будьте в курсе предстоящих нововведений. Регулирование криптовалюты в ближайшее время будет на повестке дня на всех уровнях. Например, законодатели США предлагают ввести правило «продажи для отмывания» для товаров, валют и цифровых активов в 2022 году. В случае принятия, это не позволит инвесторам немедленно выкупить тот же актив после продажи с убытком. Уже сейчас в США принят законопроект о двухпартийной инфраструктуре, подписанный в ноябре. Он включает в себя положения о налоговой отчетности, применяемые к цифровым активам, и требует от брокеров сообщать о приросте криптовалюты. Эти положения вступят в силу только в январе 2024 года, но его лоббисты уже сейчас пытаются добиться поправок в отдельные законопроекты, касающиеся криптовалютной деятельности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1949108-o-chem-segodnya-stoit-zadumatsya-derzhatelyam-kriptovalyuty/