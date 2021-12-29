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Гибралтар может стать первым в мире Центром криптовалюты. Гибралтарская фондовая биржа готовится к корпоративному поглощению, которое может иметь глобальные последствия для бывшего военно-морского гарнизона, передает The Guardian.

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Регуляторы полуострова рассматривают предложение, которое побудит блокчейн-фирму Valereum купить биржу в новом году. Это означает, что британская заморская территория может вскоре принять у себя биржу и стать первой в мире интегрированной биржей, на которой обычные облигации могут торговаться вместе с криптовалютами. Это смелый шаг для территории с населением всего 33 тысячи человек, где треть экономики приходится на финансовый сектор. А контролирует его регулирующий орган, в котором работают 82 сотрудника.

Если все пойдет по плану, анклав может стать глобальным центром криптовалюты. Если же контроль, установленный небольшой группой регулирующих органов, не сработает, то это может нанести ущерб репутации полуострова и повлечь за собой дипломатические санкции, которые могут поставить под угрозу его экономику.

В то время как Китай и Великобритания открыто предостерегают граждан от инвестиций в криптоактивы, Гибралтар готов взять на себя обязательства официально регулировать криптовалюты. Это происходит из-за того, что Гибралтар пытается избавиться от репутации глобального налогового убежища. Регулятор Гибралтара на данный момент одобрил схему лицензирования 14 фирм, занимающихся криптовалютами и блокчейнами, что привлекло внимание бывшего председателя Sirius Minerals Ричарда Поулдена, который выбрал Гибралтар для проекта криптобиржи Valereum.

Эксперты предполагают, что Гибралтар может столкнуться с санкциями со стороны таких стран, как США, если его регуляторы в конечном итоге дадут юридическое одобрение криптофирмам, которые пусть даже непреднамеренно, но пропускают через себя деньги с черного рынка и деньги тех, кто пытается скрыться от уплаты налогов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1948914-gibraltar-mozhet-stat-pervym-v-mire-tsentrom-kriptovalyuty/