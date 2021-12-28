Рынок электромобилей вырастет в 2022 году

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2021 год стал рекордным для акций электромобилей. Инвесторы ожидают, что следующий год принесет им реальную прибыль, благодаря увеличению поставок электрокаров, передает CNBC.

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В этом году инвесторы вложились в развитие компаний Rivian и Lucid Motors. Несмотря на то, что обе эти компании пока так и не получили значительного дохода и только начинают переход от производства к продажам, их рыночная стоимость уже оценивается в 150 млрд долларов. Другие производители электрокаров, Canoo, Lordstown Motors и Fisker, вышли на публичные рынки с намного более низкими показателями, но и они обещают наладить поставки своих товаров уже в 2022 году. На прошлой неделе Harley-Davidson заявил, что связывает большие надежды со своим подразделением электрических мотоциклов Livewire, которое тоже должно в ближайшее время выйти на публичные рынки.

Единственная американская компания, занимающаяся только электромобилями, Tesla, достигла пика рыночной капитализации в 1,2 трлн долларов в прошлом месяце, а затем упала примерно на 19%. Это связывают с тем, что у покупателей появился выбор. Помимо четырех моделей Tesla, люди, желающие купить электрокар, могут выбрать Chevrolet Bolt, Nissan Leaf, Ford Mustang Mach-E, Mini Cooper SE и Porsche Taycan. Цены варьируются от 27 тысяч до 150 млн долларов.

Основываясь на популярности Tesla, инвесторы делают ставку на то, что в 2022 году другие производители электрокаров смогут заниматься не только разработкой технологий и изящного дизайна, но и выйдут на уровень масштабного производства. Чтобы добиться этого, им придется бороться с текущими трудностями в виде сбоев поставок, проблемами на рынке труда, инфляционным давлением, ростом конкуренции и вероятностью более высоких затрат.

«Вопрос в том, кто сможет превратить потребительский интерес и инвестиции в бренд, наладить поставки и привлечь довольных клиентов. А самое главное – кто сделает это быстрее всех», — сказал Виталий Голомб, банкир, специализирующийся на инвестициях в технологии.

Голомб рассказал о том, что год назад он инвестировал в Rivian. По состоянию на 15 декабря компания получила 71 тысячу предварительных заказов на свои грузовики и внедорожники R1S. Во время IPO в прошлом месяце Rivian заявила, что до 2023 года будет заниматься реализацией этих заказов. Эксперты говорят, что для производителей электромобилей настало время, когда они должны будут доказать, что могут больше, чем создавать красивые сайты, проводить презентации и собирать предзаказы. Сейчас намного важнее наладить производство и логистику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1948683-rynok-elektromobiley-vyrastet-v-2022-godu/