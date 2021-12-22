Oracle купит Cerner за 28 млрд долларов

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Гигант в мире корпоративного программного обеспечения Oracle купит компанию Cerner, занимающуюся электронными медицинскими записями, за 95 долларов за акцию. Общая сумма покупки составит примерно 28,3 млрд долларов собственного капитала, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. На сайте мы публикуем рассылку за предыдущий день. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Сделка, завершение которой ожидается в 2022 году, поможет Oracle расширить свое присутствие в сфере здравоохранения, добавив в свои облачные сервисы огромные объемы медицинских данных. После объявления о сделке в понедельник утром, акции Oracle упали на 2%.

Но еще в пятницу акции компании упали на 6%, после того как The Wall Street Journal сообщил о том, что компания купит Cerner. Основанная в 1977 году Oracle по сей день является одним из крупнейших поставщиков программного обеспечения в мире. По состоянию на утро понедельника компания имела рыночную капитализацию в размере почти 264 млн долларов.

Колебания акций Oracle связывают с всплеском активности в области слияний и поглощений в мире. Согласно отчету Reuters, слияния и поглощения в 2021 году впервые превысили 5 трлн долларов. И все это за счет технологий и здравоохранения. Oracle заявили, что приобретение Cerner немедленно увеличит прибыль компании в следующем году. Компания ожидает, что Cerner станет огромным дополнительным двигателем роста доходов на долгие годы вперед.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1947741-oracle-kupit-cerner-za-28-mlrd-dollarov/