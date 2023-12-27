Ловим выгоду: где можно выгодно купить смарт-часы и умные колонки в Казахстане

Одним из популярных подарков в Казахстане являются умные гаджеты. Их можно приобрести по выгодным ценам, если знать где покупать. Редакция NUR.KZ изучила акции, предлагаемые магазинами электроники.

Как сообщает сайт Picodi.com, среди различных популярных видов подарков на Новый год казахстанцы также выбирают:

умные колонки – устройства, имеющие голосовое управление и искусственный интеллект;

смарт-часы – гаджеты, подключаемые к смартфону для удобной работы с уведомлениями.

А магазины электроники как раз организуют акции со скидками на подобные товары. Рассмотрим, их подробнее.

Напомним, что мы также рассказываем о прочих выгодных предложениях в нашем специальном разделе.

DNS

На сайте магазина электроники имеется сразу несколько предложений. Так, до 31 декабря 2023 года можно приобрести смарт-часы и получить в подарок дополнительный ремешок. В итоге это позволит сэкономить около 20 000 тенге при покупке.

А при выборе в качестве подарка фитнес-браслета покупателям предлагаются скидки до 4 000 тенге.

Предложений по умным колонкам на сайте компании найти не удалось.

Белый ветер

Сайт данного магазина предлагает казахстанцам множество акций на различную технику. Среди смарт-часов до 31 декабря текущего года действуют скидки, которые могут достигать 40 000 тенге.

Среди колонок удалось найти только скидки на Bluetooth-колонки без голосового управления. А предложений для умных колонок пока нет.

Подарки на Новый год. Иллюстративное фото: Coolpicture/Getty Images

Mechta.kz

Клиентом этого магазина предлагаются новогодние скидки до 7 января 2024 года при покупке различной техники.

Так, смарт-часы и фитнес-браслеты можно приобрести с дисконтом до 50% и подарками. При этом также будут начисляться бонусы за покупки. Однако и в этом магазине электроники не нашлось акций на покупку умных колонок. Но зато предлагаются бонусы за их приобретение.

Sulpak

Для новогоднего подарка клиентам магазина предлагается акция только на смарт-часы. На них действует скидка до 65 000 тенге, а также начисляются бонусы за покупку.

А при покупке умных колонок покупатели получают скидку 40% на подписку "Яндекс Плюс".

Evrika

В данной компании, в отличие от остальных, среди различных предложений удалось найти специальную акцию лишь на покупку умных колонок. Они доступны казахстанцам в длительную рассрочку до 30 месяцев.

Смарт-часы также продаются в рассрочку на 30 месяцев, но дополнительно имеют скидки, которые доходят до 41%.

Напомним, что подробную информацию о ценах, скидках и наличии товара необходимо уточнять в выбранных вами магазинах.