Какие новогодние акции предлагают сети АЗС в Казахстане

С приближением Нового года автозаправочные станции проводят акции, розыгрыши и предлагают скидки автовладельцам. Как принять участие и какие в них условия, читайте в материале NUR.KZ.
Крупные сети автозаправочных станций (АЗС) обычно стараются проводить различные рекламные акции, чтобы привлечь больше автовладельцев.
Рассмотрим, что они подготовили для казахстанцев к Новому году (до 31 декабря).
Напомним, что самые интересные и выгодные предложения из разных сфер можно увидеть здесь.
Газпромнефть
В данной крупной сети заправок имеется сразу несколько предложений:
- литр в подарок – каждый 20-ый литр дизельного топлива (ДТ) бесплатно;
- кофе в подарок – каждая пятая чашка выдается в виде баллов на бонусный счет клиента;
- розыгрыш iPhone 14 – участвуют автовладельцы, которые заправили от 150 литров топлива за месяц с использованием виртуальной карты лояльности.
COMPASS
В этой компании клиентам АЗС доступна лишь одна акция – каждое воскресенье действует скидка в 2 тенге за литр при заправке бензина марок АИ-92 и АИ-95.
GASENERGY
При заправке в данной сети АЗС можно стать участником сразу нескольких акций:
- 1 000 литров еженедельно – каждый вторник до конца года выбираются пять победителей среди клиентов, купивших хот-дог или гамбургер и отсканировавших чек в приложении Vlife QR для начисления бонусов;
- выгодный дизель – можно получить скидку до 19 тенге (с учетом бонусов) за литр в зависимости от региона, но для этого нужно заправить от 150 литров;
- скидка на бензин (все марки) – до 5 тенге дисконта при заправке с 23:00 до 8:00 ежедневно;
- "Энергия в движении" – за покупку 30 литров бензина и чашки кофе (в одном чеке) начисляется 300 бонусных баллов.
Helios
Для клиентов сети АЗС на данный момент действует одна акция – "АКЦЕНТ НА HELIOS".
При заправке любого вида топлива или покупке товаров нужно отправить фотографию чека в чат-бот Telegram-канала "Helios AZS". Это даст возможность участвовать в розыгрыше подарков, включая главный приз – автомобиль.
При этом пройдут четыре промежуточных розыгрыша по 10 000 литров топлива в каждой.
Qazaq Oil
Клиенты данной сети АЗС имеют возможность участвовать в следующих розыгрышах:
- "Qazaq Oil исполняет мечты!" – в приложении Vlife до 17 декабря можно оставить письмо о том, какое желание автовладельцы хотят исполнить, а АЗС может помочь победителю реализовать мечту;
- "Книга в путь с Qazaq Oil!" – при покупке книг на АЗС с приложением Vlife клиенты участвуют в розыгрыше 1 000 литров бензина АИ-95 в конце года;
- "Новогодний фестиваль" – розыгрыш сертификатов в ALSER.kz на 10 000 или 20 000 тенге для клиентов, заправивших авто любым видом бензина на сумму чека от 5 000 тенге или 10 000 тенге с использованием Vlife QR. Также еженедельно разыгрываются 1 000 литров бензина.
Дополнительно в сети АЗС имеются и скидки:
- "Кофейный драйв" – при покупке большой чашки кофе начисляется 8 баллов в приложении Vlife за каждый литр топлива АИ-92, АИ-95, Tulpar-95, АИ-98;
- выгода на ДТ – скидка 10 тенге и 5 бонусных баллов за каждый литр при покупке дизельного топлива в любом объеме.
Sinooil
Данная сеть АЗС на своем официальном сайте указывает про несколько действующих новогодних акций:
- "Зимние скидки" – можно получить до 15 тенге дисконта при заправке бензина марки АИ-92 и ДТ (кроме сервисов онлайн-оплаты). Размер скидки зависит от региона;
- масло в подарок – при покупке четырех литров моторного масла один литр выдается в подарок;
- бонусы – до конца года при оплате Halyk QR начисляется 5% бонусов.
Напомним, что автовладельцам следует самостоятельно подробнее ознакомиться с точными правилами этих акций и розыгрышей. Условия могут меняться организаторами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2050266-kakie-novogodnie-aktsii-predlagayut-seti-azs-v-kazahstane/