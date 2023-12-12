Какие новогодние акции предлагают сети АЗС в Казахстане

С приближением Нового года автозаправочные станции проводят акции, розыгрыши и предлагают скидки автовладельцам. Как принять участие и какие в них условия, читайте в материале NUR.KZ.

Крупные сети автозаправочных станций (АЗС) обычно стараются проводить различные рекламные акции, чтобы привлечь больше автовладельцев.

Рассмотрим, что они подготовили для казахстанцев к Новому году (до 31 декабря).

Напомним, что самые интересные и выгодные предложения из разных сфер можно увидеть здесь.

Газпромнефть

В данной крупной сети заправок имеется сразу несколько предложений:

литр в подарок – каждый 20-ый литр дизельного топлива (ДТ) бесплатно;

кофе в подарок – каждая пятая чашка выдается в виде баллов на бонусный счет клиента;

розыгрыш iPhone 14 – участвуют автовладельцы, которые заправили от 150 литров топлива за месяц с использованием виртуальной карты лояльности.

COMPASS

В этой компании клиентам АЗС доступна лишь одна акция – каждое воскресенье действует скидка в 2 тенге за литр при заправке бензина марок АИ-92 и АИ-95.

GASENERGY

При заправке в данной сети АЗС можно стать участником сразу нескольких акций:

1 000 литров еженедельно – каждый вторник до конца года выбираются пять победителей среди клиентов, купивших хот-дог или гамбургер и отсканировавших чек в приложении Vlife QR для начисления бонусов;

выгодный дизель – можно получить скидку до 19 тенге (с учетом бонусов) за литр в зависимости от региона, но для этого нужно заправить от 150 литров;

(с учетом бонусов) за литр в зависимости от региона, но для этого нужно заправить от 150 литров; скидка на бензин (все марки) – до 5 тенге дисконта при заправке с 23:00 до 8:00 ежедневно;

дисконта при заправке с 23:00 до 8:00 ежедневно; "Энергия в движении" – за покупку 30 литров бензина и чашки кофе (в одном чеке) начисляется 300 бонусных баллов.

Автозаправочная станция. Иллюстративное фото: SolStock/Getty Images

Helios

Для клиентов сети АЗС на данный момент действует одна акция – "АКЦЕНТ НА HELIOS".

При заправке любого вида топлива или покупке товаров нужно отправить фотографию чека в чат-бот Telegram-канала "Helios AZS". Это даст возможность участвовать в розыгрыше подарков, включая главный приз – автомобиль.

При этом пройдут четыре промежуточных розыгрыша по 10 000 литров топлива в каждой.

Qazaq Oil

Клиенты данной сети АЗС имеют возможность участвовать в следующих розыгрышах:

"Qazaq Oil исполняет мечты!" – в приложении Vlife до 17 декабря можно оставить письмо о том, какое желание автовладельцы хотят исполнить, а АЗС может помочь победителю реализовать мечту;

"Книга в путь с Qazaq Oil!" – при покупке книг на АЗС с приложением Vlife клиенты участвуют в розыгрыше 1 000 литров бензина АИ-95 в конце года;

"Новогодний фестиваль" – розыгрыш сертификатов в ALSER.kz на 10 000 или 20 000 тенге для клиентов, заправивших авто любым видом бензина на сумму чека от 5 000 тенге или 10 000 тенге с использованием Vlife QR. Также еженедельно разыгрываются 1 000 литров бензина.

Дополнительно в сети АЗС имеются и скидки:

"Кофейный драйв" – при покупке большой чашки кофе начисляется 8 баллов в приложении Vlife за каждый литр топлива АИ-92, АИ-95, Tulpar-95, АИ-98;

выгода на ДТ – скидка 10 тенге и 5 бонусных баллов за каждый литр при покупке дизельного топлива в любом объеме.

Sinooil

Данная сеть АЗС на своем официальном сайте указывает про несколько действующих новогодних акций:

"Зимние скидки" – можно получить до 15 тенге дисконта при заправке бензина марки АИ-92 и ДТ (кроме сервисов онлайн-оплаты). Размер скидки зависит от региона;

дисконта при заправке бензина марки АИ-92 и ДТ (кроме сервисов онлайн-оплаты). Размер скидки зависит от региона; масло в подарок – при покупке четырех литров моторного масла один литр выдается в подарок;

бонусы – до конца года при оплате Halyk QR начисляется 5% бонусов.

Напомним, что автовладельцам следует самостоятельно подробнее ознакомиться с точными правилами этих акций и розыгрышей. Условия могут меняться организаторами.