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Какие акции и бонусы предлагают мобильные операторы в Казахстане

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Рабочий экран смартфона
Смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Смартфоны находятся всегда под рукой и требуют расходов на мобильную связь. О том, какие выгодные акции и предложения есть у операторов для своих абонентов, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанцы могут выбирать услуги различных мобильных операторов исходя из личных предпочтений: стоимости тарифа и услуг, их наполнения, возможности менять структуру и так далее.

При этом абонентам предлагаются различные акции, которые могут повлиять на их выбор.

Activ

На сайте данного мобильного оператора представлено сразу несколько различных акций и предложений. Для их использования нужно открыть карту OGO и бонусный счет в мобильном приложении оператора.

Так, среди бонусных программ абонентам доступны:

  • 5% OGO-бонусов за оплату проезда – начисляются при платежах с мобильного баланса, но они начисляются на две поездки в день;
  • 5% OGO-бонусов за кафе, бары и рестораны – при оплате картой OGO (максимум 1 000 бонусов за транзакцию);
  • 5% OGO-бонусов в магазинах у дома – за покупки продуктов (до 1 000 бонусов за транзакцию);
  • 10% OGO-бонусов в приложении Choco – при оплате услуг, билетов и скидочных сертификатов с мобильного баланса.
  • за мобильные приложения – при покупке платных приложений в AppStore начисляется до 2% OGO бонусов (до 500 с покупки), а в Google Play – до 5% (до 2 000 бонусов с покупки).

Kcell

У данного оператора указаны те же самые акции с похожими условиями.

Единственное отличие – предложение с начислением 1% OGO-бонусов при оплате коммунальных услуг через OGO Card. Максимум можно получить до 1 000 бонусов за транзакцию.

Парень держит в руках телефон
Телефон. Иллюстративное фото: pexels.com

Beeline

Для абонентов этого оператора на официальном сайте представлено всего два действующих предложения:

  • подписка на лотерейные билеты – стоимость составит 100 тенге в день и выдается один билет, но также можно приобрести дополнительные (до 10 штук) по 100 тенге за каждый;
  • "Бонусы за доверительный платеж" – при запросе услуги по предоставлению баланса "в долг" до 29 декабря текущего года можно стать участником еженедельного розыгрыша на 10 000 S-бонусов (бонусы для карт Simply) и главного розыгрыша на 100 000 S-бонусов.

Tele2

Следующий мобильный оператор имеет сразу несколько действующих акций для своих абонентов. Например, специальная услуга "Дети на карте" позволяет отслеживать местоположение своего ребенка.

Также в рамках других предложений начисляются бонусные ресурсы:

  • "Расти с нами" – за своевременно внесенные платежи по тарифу можно получить бонусные ГБ до конца 2023 года;
  • Kundelik Bonus – ученики и их родители могут обменивать учебные бонусы на ГБ (1 000 бонусов за 1 ГБ). При этом условия зависят от возраста учащихся.
Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pixabay.com

Еще казахстанцам доступны акции по тарифам, связанным с интернет-трафиком:

  • при использовании роуминга – можно получить в три раза больше ГБ, чем осталось неиспользованными в рамках пакетов «ProСтраны» или «Гигапакетом»;
  • "Тройная ГигаВыгода" – позволяет обменивать ресурсы между собой по курсу 10 минут = 3 ГБ;
  • "Бесплатный и безлимитный 5G" – предоставляется при покупке смартфона с тарифом в магазинах оператора;
  • "Дополнительный 5G трафик на тарифе "Выгодный" – поступает при поступлении абонентской платы по тарифу.

Дополнительно абонентам доступны акции по бесплатному использованию Tele2TV на 7 дней (далее по 77 тенге в день), "Уникальный промокод от abr+" для оплаты в ресторанах и доставки еды со скидкой в 2 000 тенге (в Алматы и Астане).

Altel

У этого оператора также представлено сразу несколько акций на официальном сайте. Некоторые из них имеют схожие с Tele2 условия: Altel TV, "Дополнительный трафик 5G" и "Возврат с роуминга".

Отличаются только следующие предложения:

  • Trade-in – можно обменять старый 4G-роутер на модель с поддержкой 5G со скидкой;
  • "Алға" – можно получить до 21 ГБ в месяц за пройденные шаги;
  • "Роутеры в рассрочку" – доступно только в некоторых салонах сети;
  • "4G Wi-Fi роутер со скидкой 25%" – предоставляется бесплатный месяц тарифа и цена устройства составит 29 990 тенге.

IZI

Это цифровой оператор, который предлагает бонусы для обмена на бесплатную связь за использование:

  • радио – начисляется 25 бонусов за каждые 25 минут прослушивания;
  • видео, музыку и игры – до 200 бонусов в сутки за активность в интернете.

Следует отметить, что подробные условия акций и их сроки нужно уточнять на указанных сайтах операторов.

Какие еще акции и скидки вам интересны? Напишите об этом в комментариях, а мы найдем лучшие предложения на рынке и поделимся с вами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2043405-kakie-aktsii-i-bonusy-predlagayut-mobilnye-operatory-v-kazahstane/

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