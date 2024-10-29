Эксперты: Люди стали тратить больше денег на празднование Хэллоуина за последние 19 лет

Эксперты предсказали, что в 2024 году Хэллоуин приведет к беспрецедентному объему трат среди жителей США, страны, где этот праздник отмечают масштабнее всего, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Согласно данным Национальной федерации розничной торговли США, расходы на Хэллоуин в этом году превысят 11 млрд долларов, что соответствует годовым затратам американцев на детские книги и составляет половину суммы, ежегодно расходуемой на стоматологическую помощь детям. В среднем каждый житель США потратит на этот праздник около 104 долларов.

Эксперты федерации разделили траты на четыре основные категории: треть суммы придётся на костюмы для детей, взрослых и даже домашних животных; ещё треть — на элементы декора, такие как гигантские скелеты; третью категорию составят сладости, а оставшуюся часть — поздравительные открытки.

В 2005 году траты на Хэллоуин составляли всего 3,3 млрд долларов, что говорит о трехкратном росте за последние 19 лет.

По мнению Джея Л. Загорского, доцента Бостонского университета, расходы увеличились как из-за роста населения (с 290 млн в 2005 году до почти 340 млн сегодня), так и вследствие активного маркетинга со стороны предпринимателей, вкладывающих средства в продвижение тематических товаров.