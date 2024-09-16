Глава Oracle ненадолго обогнал Джеффа Безоса в рейтинге самых богатых людей мира

Стремительный рост акций Oracle временно поднял генерального директора компании Ларри Эллисона выше Джеффа Безоса в рейтинге самых богатых людей мира, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Американская технологическая компания Oracle показала лучший результат на фондовом рынке с 2021 года, что привело к значительному увеличению капитала Эллисона. В конце прошлой недели его состояние достигло 208,4 млрд долларов, что позволило ему ненадолго опередить основателя Amazon Джеффа Безоса, чье состояние составляет 204 млрд долларов.

Однако позже капитал Эллисона снизился до 197 млрд долларов, по данным рейтинга миллиардеров Forbes, который обновляется в реальном времени. Илон Маск, основатель Tesla, по-прежнему остается самым богатым человеком в мире с состоянием в 252 млрд долларов.

Акции Oracle выросли на 11% после того, как компания повысила прогноз доходов на предстоящий финансовый год и представила оптимистичный прогноз до 2029 года.