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Эксперты: Мошенники с сайтов знакомств активизировались в США

Опубликовано:

Свидание
Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: prpicturesproduction / Getty Images

Эксперты заявили, что американцы стали чаще попадаться на уловки мошенников, которые ищут своих жертв на сайтах знакомств, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Трейси Киттен, директор подразделения по борьбе с мошенничеством в Javelin Strategy & Research (компании, предоставляющей услуги в сфере финансовых исследований), объяснила, что так называемые романтические мошенничества подразумевают выстраивание общения с жертвой и завоевание доверия. Мошенники стремятся, чтобы жертва добровольно предоставила им доступ к своим счетам или перевела деньги преступнику.

По данным Федеральной торговой комиссии США, в 2023 году потребители потеряли 1,14 млрд долларов из-за действий мошенников с сайтов знакомств. Средние потери на человека составили две тысячи долларов, что является самым высоким показателем потерь для любой формы мошенничества в США.

"Романтические аферы, как правило, являются одними из самых коварных, потому что они эксплуатируют эмоции", — говорит Трейси Киттен.

По данным Javelin, около 22% опрошенных финансовых консультантов сталкивались с клиентами, которые стали жертвами романтических афер. По данным компании, почти три четверти, или 73% потребителей, ставших жертвами романтического мошенничества, были мужчинами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2128758-eksperty-moshenniki-s-saytov-znakomstv-aktivizirovalis-v-ssha/

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