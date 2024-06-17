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Эксперты: Доходы сверхбогатых людей растут самыми быстрыми за 14 лет темпами

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Доходы сверхбогатых людей растут самыми быстрыми темпами за последние 14 лет. По данным экспертов, это может усугубить глобальное социальное неравенство, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Аналитики ISS Corporate сообщили, что в 2024 году средняя зарплата генерального директора компании из индекса S&P 500 выросла на 12%. Это сопоставимо с ростом заработной платы в США на 4,1% в годовом исчислении.

На прошлой неделе Илон Маск одержал убедительную победу в голосовании акционеров по поводу пакета опционов на акции на сумму 56 млрд долларов, что стало крупнейшей выплатой в истории США.

Уильям Джордж, бывший председатель комитета по вознаграждениям в совете директоров Exxon и бывший исполнительный директор Medtronic, заявил, что доходы топ-менеджеров вышли из-под контроля.

По его словам, это обострит социальное неравенство и усугубит разницу в доходах сверхбогатых людей и граждан, являющихся наемными работниками или мелкими предпринимателями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2118543-eksperty-dohody-sverhbogatyh-lyudey-rastut-samymi-bystrymi-za-14-let-tempami/

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