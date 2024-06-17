Эксперты: Доходы сверхбогатых людей растут самыми быстрыми за 14 лет темпами

Доходы сверхбогатых людей растут самыми быстрыми темпами за последние 14 лет. По данным экспертов, это может усугубить глобальное социальное неравенство, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.
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Аналитики ISS Corporate сообщили, что в 2024 году средняя зарплата генерального директора компании из индекса S&P 500 выросла на 12%. Это сопоставимо с ростом заработной платы в США на 4,1% в годовом исчислении.
На прошлой неделе Илон Маск одержал убедительную победу в голосовании акционеров по поводу пакета опционов на акции на сумму 56 млрд долларов, что стало крупнейшей выплатой в истории США.
Уильям Джордж, бывший председатель комитета по вознаграждениям в совете директоров Exxon и бывший исполнительный директор Medtronic, заявил, что доходы топ-менеджеров вышли из-под контроля.
По его словам, это обострит социальное неравенство и усугубит разницу в доходах сверхбогатых людей и граждан, являющихся наемными работниками или мелкими предпринимателями.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2118543-eksperty-dohody-sverhbogatyh-lyudey-rastut-samymi-bystrymi-za-14-let-tempami/