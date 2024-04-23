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Эксперты: Молодежь в Китае покидает мегаполисы и уезжает в маленькие города

Опубликовано:

Улица в Китае
Китай. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты заявили, что в Китае наблюдается обратная миграция. Экономический спад в мегаполисах заставляет людей возвращаться в маленькие города, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Экономический спад в мегаполисах Китая спровоцировал всплеск увольнений и жесткой конкуренции за свободные вакансии. Поэтому молодые люди покидают крупные города и возвращаются в отдаленные регионы.

В то время как выпускники колледжей и специалисты по-прежнему стремятся получить высокооплачиваемую работу в крупных городах, данные, собранные шанхайской консалтинговой компанией MetroDataTech, показывают, что в Шанхае и Шэньчжэне в 2023 году наблюдался значительный отток кадров.

Согласно опросу, проведенному UBS Evidence Lab, ежемесячные расходы потребителей в небольших городах увеличились почти по всем категориям во второй половине 2023 года, в то время как в крупных городах ситуация была противоположной. Частота потребления чая и кофе значительно увеличилась в маленьких городах по сравнению с предыдущим исследованием UBS.

"Стоимость жизни молодых людей в маленьких городах не так высока, поэтому у них есть возможность ходить в кофейни и питаться вне дома", — сказал Bloomberg Джои Ват, главный исполнительный директор Yum China Holdings.

Кроме того, цены на жилье в маленьких городах значительно ниже, чем в мегаполисах, что также повышает привлекательность регионов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2089529-eksperty-molodezh-v-kitae-pokidaet-megapolisy-i-uezzhaet-v-malenkie-goroda/

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