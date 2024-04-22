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Эксперты рассказали, во что вкладывают деньги самые богатые люди мира

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Мужчина в костюме
Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

Эксперты по благосостоянию рассказали, куда вкладывают деньги самые богатые в мире люди. По их данным, такие люди могут избегать акций публичных компаний, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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По данным WRISE Wealth Management Singapore, предприятия по управлению благосостоянием для состоятельных частных лиц, в мире насчитывается около 28 420 сантимиллионеров. В основном они проживают в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне и Пекине. При этом инвестиционные стратегии сверхбогатых людей сильно отличаются от портфеля среднего инвестора.

"Хотя официального порога не существует, сантимиллионеры (частные лица с общим состоянием более 100 млн долларов) являются хорошим ориентиром для входа в клуб 0,001% самых богатых людей мира", — сказал Кевин Тенг, генеральный директор WRISE Wealth Management Singapore.

По данным компании, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лондон и Пекин могут похвастаться надежной финансовой инфраструктурой, динамичными предпринимательскими экосистемами и прибыльными рынками недвижимости, что делает их привлекательными направлениями для сверхбогатых людей.

"Люди, обладающие таким капиталом, не инвестируют в активы, которые обещают быстрое обогащение. Они также обходят стороной неликвидные активы. Чаще всего они даже не инвестируют в акции публичных компаний", — сказал Сальваторе Бушеми, генеральный директор Dandrew Partners, частного семейного инвестиционного офиса.

По данным Бушеми, портфель таких людей очень часто состоит из недвижимости, акций популярных спортивных клубов и так называемых семейных офисов, управляющих компаний, которые полностью занимаются делами одной семьи. Так, число семейных офисов в мире утроилось с 2019 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2088821-eksperty-rasskazali-vo-chto-vkladyvayut-dengi-samye-bogatye-lyudi-mira/

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