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Премия - 75 тысяч долларов: платить будущим родителям решили в Южной Корее

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Родители держат на руках младенца
Родители держат на руках младенца. Иллюстративное фото: Freepik

Частные компании в Южной Корее начали вводить крупные премии для сотрудников, собирающихся стать родителями. Размер премий достигает 75 тысяч долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Корейская строительная группа Booyoung будет выдавать премии в размере 75 тысяч долларов сотрудникам, которые собираются стать родителями. Данная мера является частью общей стратегии южнокорейских политиков и компаний, борющихся с демографическим кризисом в стране.

"Если уровень рождаемости в Корее останется низким, стране грозит вымирание", — заявил председатель Booyoung Ли Джун Гын.

По данным правительства, общий коэффициент рождаемости в Южной Корее — среднее количество детей, которых женщина должна родить за свою жизнь — упал с 0,78 в 2022 году до 0,72 в 2023 году. По прогнозам, в этом году он упадет до 0,68, что намного ниже 2,1, которые, по мнению ОЭСР, необходимы для обеспечения в целом стабильной численности населения.

Последствия демографического кризиса уже ощущаются. В 2022 году численность южнокорейских военнослужащих впервые упала ниже 500 тысяч, в то время как университеты и школы сообщили о сокращении числа студентов, а детские сады были преобразованы в дома престарелых.

В прошлом году в Южной Корее было продано больше колясок для домашних животных, чем для младенцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2075310-premiya-75-tysyach-dollarov-platit-buduschim-roditelyam-reshili-v-yuzhnoy-koree/

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